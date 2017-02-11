Закир Гасанов приказал командирам не спускать глаз с противника

Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание.

Как сообщает официальный сайт Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командиры родов и частей войск Вооруженных сил, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также с помощью видеосвязи были привлечены командиры прифронтовых воинских частей и другие офицеры.

Министр обороны поставил перед участниками совещания задачу постоянно отслеживать действия противника на прифронтовой линии, сохранять военное преимущество и инициативу на всех направлениях, а также незамедлительно эффективно реагировать на вражеские диверсии.