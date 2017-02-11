 

Партия Саакашвили ищет поддержки у… Сталина haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, собкор 

В центре внимания политических организаций Грузии, впрочем, как и общественности, на этой неделе, вдруг оказалось национальное телевидение. Причиной тому явилось решение нового гендиректора «Общественного вещания Грузии» (ОВГ) Василия Маглаперидзе снять с экрана свыше ста передач, предоставив возможность телезрителям наслаждаться одной лишь информационной программой.

С этим можно было бы как-то смириться, если б не ожидаемое увольнение массы редакторов, корреспондентов, операторов, режиссеров и других сотрудников популярного телеканала. Первой возмутилась Партия националов (Михаила Саакашвили): вот уже два дня ее сторонники шествуют по проспекту Руставели ругая на чем свет стоит власти за ограничение телепространства.

Протестная акция ознаменовалась тем, что ее участники ворвались в здание ОВГ и потребовали прямого эфира для объяснения с телезрителями. Не помогли и усиленные наряды полиции, и вчера к вечеру на экранах появились разбушевавшиеся  жертвы телереформы по-грузински.

«Мы считаем ОВГ пространством, где можно выразить общественное мнение без партийных интересов. Мы призываем журналистов ОВГ и профсоюзы объединиться для защиты своих интересов», - заявили участники акции, сообщив стране, что их поддерживают 8 политических и несколько общественных организаций. Заодно националы продемонстрировали свой новый пиар-ход: сторонники Саакашвили свои выступления завершали словами И.В. Сталина: «Наше дело правое –победа будет за нами!»

Разумеется, дело не только и не столько в том, что тележурналисты наверняка останутся без работы. В Тбилиси как политики, так и СМИ связывают вызов тележурналистов с предстощими весной выборами в местные органы власти. 

Оппозиционные партии, как и большинство независимых кандидатов, рассчитывали выйти на массового телезрителя только посредством Общественного канала – ОВГ. Без этой информационной поддержки правящая партия “Грузинская мечта” получает решающее преимущество: большинство телеканалов и СМИ, как известно, находятся под контролем фактического лидера “грузинских мечтателей” миллиардера Бидзины Иванишвили. Сегодня представители грузинских НПО, поддерживающих протестные акции общественного телевидения, встретились с новым гендиректором ОВГ, но к согласию так и не пришли. И тут, как говорится, - под занавес на сцене появилась бывший глава полиции Украины Хатя Деканоидзе (бывшая гражданка Грузии, жена брата Михаила Саакашвили).

 – Я готова сложить голову, чтобы защитить грузинское телевидение от посягательств Бидзины Иванишвили, - объявила она всей Грузии. Война за телеэкран Грузии продолжается и колбатано имеет преотличные шансы выполнить данное грузинскому народу слово, тем более что организаторы протестных акций обещают вывести на улицы возмущенных тбилисцев уже в понедельник.

1010 просмотров


Старости
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

США построят в Грузии военную базу
Посол Азербайджана сравнил Эмомали Рахмона с Гейдаром Алиевым
Террористы казнили 40 заложников в сирийском Эль-Бабе
При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек
Иран может открыть свое небо для России
Партия Саакашвили ищет поддержки у… Сталина haqqin.az из Тбилиси
Закир Гасанов приказал командирам не спускать глаз с противника
Оказывается, Армения России не нужна Языком цифр
В Бакинском аэропорту поймали карманника
Премьер Ирака рассказал о разговоре с Трампом
Новруз Мамедов: «Дело Лашина не может нанести вред отношениям между Баку и Москвой»
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 43 террористов в Сирии
Чайхану в Худате превратили в казино фото
Синоптики ожидают снег в Баку
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты видео
Спецоперация в Казахстане: убиты боевики
Время работает на Путина наша аналитика
Шейдаев ушел к словакам
Вся полиция Москвы ищет пропавшего Идрака Шахбазова
На пляже в Англии нашли 360 килограммов кокаина видео
В Индии построили самый высокий в мире замок из песка видео
В Баку ребенок умер после падения с 8-го этажа
ВС Армении продолжают обстрел позиций Азербайджана
Дороги в районах замело видео
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков