В центре внимания политических организаций Грузии, впрочем, как и общественности, на этой неделе, вдруг оказалось национальное телевидение. Причиной тому явилось решение нового гендиректора «Общественного вещания Грузии» (ОВГ) Василия Маглаперидзе снять с экрана свыше ста передач, предоставив возможность телезрителям наслаждаться одной лишь информационной программой.

С этим можно было бы как-то смириться, если б не ожидаемое увольнение массы редакторов, корреспондентов, операторов, режиссеров и других сотрудников популярного телеканала. Первой возмутилась Партия националов (Михаила Саакашвили): вот уже два дня ее сторонники шествуют по проспекту Руставели ругая на чем свет стоит власти за ограничение телепространства.

Протестная акция ознаменовалась тем, что ее участники ворвались в здание ОВГ и потребовали прямого эфира для объяснения с телезрителями. Не помогли и усиленные наряды полиции, и вчера к вечеру на экранах появились разбушевавшиеся жертвы телереформы по-грузински.

«Мы считаем ОВГ пространством, где можно выразить общественное мнение без партийных интересов. Мы призываем журналистов ОВГ и профсоюзы объединиться для защиты своих интересов», - заявили участники акции, сообщив стране, что их поддерживают 8 политических и несколько общественных организаций. Заодно националы продемонстрировали свой новый пиар-ход: сторонники Саакашвили свои выступления завершали словами И.В. Сталина: «Наше дело правое –победа будет за нами!»

Разумеется, дело не только и не столько в том, что тележурналисты наверняка останутся без работы. В Тбилиси как политики, так и СМИ связывают вызов тележурналистов с предстощими весной выборами в местные органы власти.

Оппозиционные партии, как и большинство независимых кандидатов, рассчитывали выйти на массового телезрителя только посредством Общественного канала – ОВГ. Без этой информационной поддержки правящая партия “Грузинская мечта” получает решающее преимущество: большинство телеканалов и СМИ, как известно, находятся под контролем фактического лидера “грузинских мечтателей” миллиардера Бидзины Иванишвили. Сегодня представители грузинских НПО, поддерживающих протестные акции общественного телевидения, встретились с новым гендиректором ОВГ, но к согласию так и не пришли. И тут, как говорится, - под занавес на сцене появилась бывший глава полиции Украины Хатя Деканоидзе (бывшая гражданка Грузии, жена брата Михаила Саакашвили).

– Я готова сложить голову, чтобы защитить грузинское телевидение от посягательств Бидзины Иванишвили, - объявила она всей Грузии. Война за телеэкран Грузии продолжается и колбатано имеет преотличные шансы выполнить данное грузинскому народу слово, тем более что организаторы протестных акций обещают вывести на улицы возмущенных тбилисцев уже в понедельник.