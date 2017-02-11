При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 21 получил ранения в результате устроенного террористом-смертником взрыва в провинции Гильменд в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв прогремел около 14.00 по местному времени в городе Лашкаргах. Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине вблизи конвоя спецслужб.

Как сообщил очевидец событий, ущерб был нанесен также одной из машин спецслужб.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.