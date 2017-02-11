 

Террористы казнили 40 заложников в сирийском Эль-Бабе

 

Террористы из группировки "Исламское государство" казнили в субботу 40 мирных жителей в городе Эль-Баб, передает ТАСС со ссылкой на телестанцию "Аль-Маядин".

Как сообщила военно-информационная служба правительственных сил, банды ИГ, окруженные в Эль-Бабе, используют мирных граждан в качестве живых щитов.

В этом городе, расположенном в 36 километрах к северо-востоку от Алеппо, находится плацдарм террористов, на который сейчас одновременно наступают сирийские войска и формирования вооруженной оппозиции.

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