Террористы казнили 40 заложников в сирийском Эль-Бабе

Террористы из группировки "Исламское государство" казнили в субботу 40 мирных жителей в городе Эль-Баб, передает ТАСС со ссылкой на телестанцию "Аль-Маядин".

Как сообщила военно-информационная служба правительственных сил, банды ИГ, окруженные в Эль-Бабе, используют мирных граждан в качестве живых щитов.

В этом городе, расположенном в 36 километрах к северо-востоку от Алеппо, находится плацдарм террористов, на который сейчас одновременно наступают сирийские войска и формирования вооруженной оппозиции.