 

Посол Азербайджана сравнил Эмомали Рахмона с Гейдаром Алиевым

Автор: Отдел информации 

В Душанбе состоялась встреча посла Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанова с директором Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» Саидали Сиддиком.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнением по вопросам развития и углубления культурных и информационных связей.

Агентство отмечает, что Аббасали Гасанов, напомнив о «роли Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона в развитии и процветании нашей страны, поставил его выдающиеся заслуги в один ряд с заслугами Гейдара Алиева для Азербайджана».

«Эмомали Рахмон сделал для таджикского народа великие заслуги, так же как Гейдар Алиев в качестве национального лидера сделал для народа Азербайджана. Эмомали Рахмон, прежде всего, спас Таджикистан от угрозы исчезновения», — заявил посол Азербайджана.

«Никакое богатство не сравнится с миром и стабильностью страны. Таджикистан, несмотря на пережитую гражданскую войну, сегодня считается одной из самых безопасных и стабильных стран планеты. Безопасность и стабильность Таджикистана будут способствовать ускоренному развитию вашей страны. По воле Всевышнего этот высший дар таджикскому народу подарил именно Эмомали Рахмон. С таким Лидером нации Таджикистан ждет светлое будущее», - сказал он.

Посол Азербайджана также отметил неповторимый вкус воды Таджикистана, предложив экспортировать ее за рубеж.

«Если Таджикистан будет экспортировать свою воду за рубеж, прибыли от неё будет значительно больше, чем от выгоды, которую другие страны получают от экспорта нефти и газа!», - сказал Гасанов.

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