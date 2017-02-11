США построят в Грузии военную базу

США построят в Грузии центр военной подготовки, аналогичный базе в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой с миссией НАТО в Афганистан, передает в субботу Грузия-Online со ссылкой на сообщение минобороны Грузии. Договоренность достигнута в ходе визита министра обороны Грузии Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая в Германию, где они встретились с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом и главой тренировочного командования европейских сил США бригадным генералом Антонио Аугусто.

В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства.

В конце прошлого года Вашингтон и Тбилиси согласовали новую американскую программу подготовки грузинских военных, которая рассчитана на три года. В ее рамках и будет построен этот центр.

«Это амбициозные планы, которые мы намерены реализовать в этом году. С нашими стратегическими партнерами мы построим центр боевой подготовки по aналогу с Хохенфельским», - заявил Леван Изория.