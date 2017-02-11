 

Amazon вела дела с Ираном, несмотря на санкции

 

Бизнес компании Amazon с Ираном не прекращался, несмотря на санкционный режим США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудников интернет-ритейлера.

Как заявили в компании, с 2012 по 2016 год осуществлялась продажа и доставка потребительских товаров лицам и организациям, расположенным вне Ирана, однако контролируемым иранским руководством. Стоимость заказов достигала $2400, среди продуктов, приобретенных покупателями, были как программное обеспечение, так и товары для животных, а также одежда. Примечательно, что подобного рода сделки подпадают под действие закона о снижении иранской угрозы и правах человека в Сирии.

Руководство компании заявило, что не планирует сотрудничать с данными клиентами в дальнейшем, передает агентство. 

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