В США засняли падение опрокинутого ветром грузовика на полицейский автомобиль. Опубликованный в сети видеоролик был снят с помощью видеорегистратора другой полицейской машины.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в штате Вайоминг. Сильный порыв ветра, который в тот день достигал скорости 112 километров в час, опрокинул движущийся большегрузный автомобиль прямо на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину.

К счастью, в момент происшествия в полицейской машине никого не было. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.