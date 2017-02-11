 

Грузовик опрокинуло ветром на полицейскую машину видео

 

В США засняли падение опрокинутого ветром грузовика на полицейский автомобиль. Опубликованный в сети видеоролик был снят с помощью видеорегистратора другой полицейской машины.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в штате Вайоминг. Сильный порыв ветра, который в тот день достигал скорости 112 километров в час, опрокинул движущийся большегрузный автомобиль прямо на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину.

К счастью, в момент происшествия в полицейской машине никого не было. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

1452 просмотров


Старости
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Багдад охватили массовые беспорядки много жертв
Жителя Баку кинули на 35 тысяч долларов
Тяжелые бои в Сирии Убиты 650 боевиков
DəmirBank ограбили на три миллиона долларов
Развал армии Южного Судана
Грузовик опрокинуло ветром на полицейскую машину видео
Amazon вела дела с Ираном, несмотря на санкции
США построят в Грузии военную базу
Посол Азербайджана сравнил Эмомали Рахмона с Гейдаром Алиевым
Террористы казнили 40 заложников в сирийском Эль-Бабе
При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек
Иран может открыть свое небо для России
Партия Саакашвили ищет поддержки у… Сталина haqqin.az из Тбилиси
Закир Гасанов приказал командирам не спускать глаз с противника
Оказывается, Армения России не нужна Языком цифр
В Бакинском аэропорту поймали карманника
Премьер Ирака рассказал о разговоре с Трампом
Новруз Мамедов: «Дело Лапшина не может нанести вред отношениям между Баку и Москвой»
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 43 террористов в Сирии
Чайхану в Худате превратили в казино фото
Синоптики ожидают снег в Баку
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты видео
Спецоперация в Казахстане: убиты боевики
Время работает на Путина наша аналитика
Шейдаев ушел к словакам