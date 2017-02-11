 

Развал армии Южного Судана

 

Высокопоставленный офицер вооруженных сил Южного Судана подал в отставку из-за противоправного обращения военных с гражданским населением и формирования этнического фаворитизма среди военных, передает агентство Рейтер со ссылкой на его письмо.

Генерал-лейтенант Томас Сирилло Свака, замглавы координационного центра обеспечения, является самым высокопоставленным офицером, подавшим в отставку с момента бегства бывшего вице-президента Риека Машара после столкновений в столице Южного Судана с силами президента страны Сальвы Киира, отмечает агентство.

"Президент Киир и его руководящая клика в лице представителей народа динка тактически и систематически превратили Народную армию освобождения Судана в партизанскую и племенную", — приводит агентство выдержку из его письма.

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