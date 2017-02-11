 

DəmirBank ограбили на три миллиона долларов

Автор: Отдел информации 

Группа хакеров нашла уязвимое место в системе безопасности DəmirBank и похитила порядка трех миллионов долларов. Об этом haqqin.az сообщили два независимых друг от друга источника в банковской сфере страны.

Согласно имеющейся информации, хакеры воспользовались уязвимостью карточной системы unlimited и начали снимать деньги со счетов банка за пределами страны.

Инцидент произошел в начале недели, однако информацию пытались держать втайне. При попытке журналистов разузнать подробности происшествия, маркетинговый директор DəmirBank Анар Байрамов сказал, что не владеет информацией по поводу хакерской атаки.

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