Сирийские войска при поддержке ВКС России уничтожили более 650 террористов ИГ, освободив населенный пункт Тадеф на подступах к городу Эль-Баб, заявили в Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что благодаря освобождению Тадефа — самого укрепленного фортпоста боевиков около Эль-Баба — правительственные войска вышли на согласованную с Турцией линию разграничения с Сирийской свободной армией.

Успехи сирийских войск позволили также полностью взять под контроль дорогу на Ракку, по которой оружие доставлялось бандформированиям ИГ в Эль-Бабе.