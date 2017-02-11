Число погибших при массовых беспорядках в Багдаде возросло до пяти человек, пострадали более 300, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Беспорядки произошли в субботу в ходе демонстрации, организованной сторонниками шиитского богослова Муктады Садра с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. Полиция, чтобы не допустить демонстрантов к правительственной "зеленой зоне", применила слезоточивый газ, завязались столкновения.

Как сообщил губернатор Багдада Али ат-Тамими, в результате стычек погибли пять человек и пострадали еще 320.

Силы правопорядка сообщили ранее, что один сотрудник погиб и еще семь пострадали от рук демонстрантов, у некоторых из которых было найдено холодное и огнестрельное оружие, включая пистолеты и автоматы Калашникова.