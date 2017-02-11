Приветственное рукопожатие премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, судя по реакции в соцсетях, затмило итоги переговоров глав двух стран.

Инцидент произошел во время встречи американского и японского политиков в Белом доме перед совместной поездкой во Флориду. Абэ и Трамп пожали друг другу руки, позируя фотокорреспондентам для протокола встречи. Однако рукопожатие затянулось на 19 секунд.

Абэ сидел справа от Трампа, поэтому американскому лидеру было удобнее держать его руку. Когда все фотографы наконец сделали необходимый кадр, японский премьер закатил глаза и вздохнул с облегчением, освободив ладонь.





