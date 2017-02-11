 

Располневшие тигры стали звездами интернета

 

В сети обратили внимание на фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин.

Снимки упитанных хищников развеселили пользователей интернета и стали причиной появления множества шуток и мотивирующих постов.

Как отмечается в материале британской версии газеты Metro, достоверная причина физических изменений неизвестна. Работники зоопарка рассказали, что животные всегда толстеют зимой, чтобы защититься от холода. По их словам, уже к весне лишний вес перестанет быть проблемой.

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