 

В Баку с прилавков исчезли сигареты

Автор: Гульнар Алиева, собкор 

Последние несколько недель в Азербайджане наблюдается дефицит сигарет. В большинстве мелких магазинов и киосков сигареты практически не найти. Кроме того, имеющиеся в наличии редкие марки сигарет в каждом магазине продаются по разным ценам.

Небольшой мониторинг рынка, проведенный корреспондентами haqqin.az, подтвердил эти слухи. При этом сигареты, которые нашлись в мелких маркетах, стоили в среднем на 20-30 копеек дороже, чем в больших торговых сетях.

Владельцы магазинов связывают возникшие проблемы с переходом на систему безналичной оплаты. Оптовики также ограничили продажу табачных изделий.

В ходе беседы с предпринимателями стало известно, что многие из них создали себе банковские счета и готовы покупать сигареты в безналичной форме, однако фирмы отказываются продавать товар, сославшись на приостановку деятельности.

 «Я заказала у фирмы Kent сигареты на две тысячи манатов. Они приняли заказ и должны предоставить счет-фактуру, чтобы я оплатила ее через банк. Вот и приходится ждать. Пока в магазине продается старая партия сигарет», - рассказывает владелица небольшого магазина Рафига Нагиева.

Больше всех решением о переходе на безналичную оплату оптовой продажи сигарет недовольны владельцы киосков. По их словам, после перехода на эту систему они терпят колоссальные убытки.

«В киоски обычно люди заходили из-за сигарет. Теперь мы не можем привозить сигареты. Очень усложнили процесс и требуют VÖEN. Некоторые фирмы и вовсе приостановили продажу сигарет. Чтобы не терять оставшихся покупателей, мы покупаем сигареты в супермаркетах и перепродаем их с наценкой в несколько копеек. Но мало кто покупает сигареты по завышенной цене», - жалуется владелец одного из киосков Рагиб Рагимов.

Вместе с тем эксперты считают, что проблемы с пропавшими сигаретами возникли не из-за внедрения системы безналичных платежей, а из-за отсутствия конкуренции на рынке и ее монополизации.

Экономический эксперт Гадир Ибрагимли считает, что без законов рыночной экономики ситуацию в этой сфере не исправить.

«Корни проблем надо искать в монополизации рынка и в целом импорта сигарет. Переход на безналичный расчет лишь способствовал углублению проблемы. Монополисты создали крайне нездоровую ситуацию на рынке. Цены на сигареты то поднимались, то опускались. Эта аномальная ситуация говорит о том, что рынок сигарет работает не по экономическим законам, а по прихоти монополистов», - сказал эксперт.

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