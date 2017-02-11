Арестован исполнитель теракта в Стамбуле

Исполнитель теракта в районе Ортакёй Абдулкадир Машарипов арестован решением суда района Чаглаян в Стамбуле, сообщает в субботу Анадолу.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд.

Машарипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».

Машарипов, убивший в новогоднюю ночь 39 человек в клубе Reina, был схвачен 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.