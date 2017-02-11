 

Вслед за Азербайджаном Израиль испытал смертоносное оружие видео

Автор: Спартак Гасанов, военный обозреватель 

В начале февраля израильская компания Israel Aerospace Industries испытала зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Барак-8» морского базирования, сообщает haqqin.az со ссылкой на upi.com.

Испытания ЗРК прошли успешно. Система ПВО-ПРО «Барак-8» смогла уничтожить несколько целей в различных усложненных сценариях боевых действий, по которым прошли испытания.

Издание пишет, что подобные испытания недавно усовершенствованного наземного комплекса «Барак-8» с большей дальностью стрельбы в декабре 2016 года провели Вооруженные силы Азербайджана, которые получили от Израиля 12 пусковых установок и 75 ракет к ним.

Система ПВО-ПРО «Барак-8» представляет собой наземный комплекс, предназначенный для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз, включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса «поверхность-поверхность» в секторе 360 град. на малой и средней дальности в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Наземная пусковая установка оснащена восемью ракетами в транспортно-пусковых контейнерах. ЗРК «Барак-8» укомплектован РЛС EL/M-2248 MF-STAR.

Ракета «Барак-8» предназначена для борьбы с дозвуковыми и сверхзвуковыми воздушными целями на различных высотах и дальностях. Комплекс не был специально разработан для противоракетной обороны, однако способен выполнять задачи перехвата тактических баллистических ракет. Ракета «Барак-8» разработана в сотрудничестве с компанией «Рафаэль» и представляет собой двухступенчатую твердотопливную ЗУР длиной 4,5 м, оснащенную активной системой самонаведения. Ракета запускается с использованием вертикальной пусковой установки и способна осуществлять перехват цели на дальности 70-80 км в сложных погодных условиях в любое время суток. После пуска ракета получает целевое указание от РЛС наведения. На подлете к цели ЗУР запускает второй двигатель и активизирует радиолокационную ГСН.

Ключевым требованием к ЗРК является способность обеспечивать одновременный захват нескольких целей в сложной боевой обстановке. После пуска ракета будет использовать инерциальную систему навигации, а на последнем участке траектории — активную радиолокационную систему самонаведения. Вес боевой части составит 25 кг.

Система ПВО-ПРО «Барак-8» позволяет обеспечивать передачу информации на ракету в полете, переназначать её на другую цель, а также координировать действия подразделений.

Издание особо отмечает, что ЗРК «Барак-8» состоят на вооружении Израиля, Азербайджана и Индии.

Отметим, что по мнению военных аналитиков, тактико-технические характеристики ЗРК «Барак-8» свидетельствуют о том, что он в состоянии нейтрализовать ОТРК «Искандер», которым армянская сторона не перестает угрожать Баку.

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