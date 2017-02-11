 

В родном городе Гитлера разыскивают его двойника

 

Австрийская полиция разыскивает мужчину, который в образе Адольфа Гитлера прогуливается по Браунау-ам-Инн — родному городу немецкого диктатора. Об этом сообщает издание "Oberösterreichische Nachrichten".

Молодого человека в костюме времен Гитлера, с характерными усами и прической на боковой пробор несколько раз видели местные жители. По их оценкам, мужчине от 25 до 30 лет.

Очевидцы сообщают, что "двойник" фотографировался на фоне дома, в котором родился Гитлер, а также просматривал журналы о Второй мировой войне в книжном магазине.

В баре, куда наведывается мужчина, он известен как "Харальд Гитлер".

Австрийские правоохранители выясняют все детали этой ситуации и не исключают, что молодому человеку может грозить наказание.

"Прославлять личность Адольфа Гитлера на глазах у других – преступление", — прокомментировали в региональной прокуратуре.

703 просмотров


Старости
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Наша погода
Сегодня 2° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Минэкологии вновь об арабских охотниках в Азербайджане официоз
Азербайджанские подростки начали играть со смертью
В Баку перекрашивают газоны в зеленый цвет видео
Почему бельгийцам далеко до азербайджанцев? наша реплика
Правительственный район в Багдаде обстреливают
В родном городе Гитлера разыскивают его двойника
Вслед за Азербайджаном Израиль испытал смертоносное оружие видео
В боях за Эль-Баб продолжают умирать турецкие солдаты
Арестован исполнитель теракта в Стамбуле
В Баку с прилавков исчезли сигареты
Располневшие тигры стали звездами интернета
Весь мир обсуждает смешное рукопожатие Трампа и Абэ видео
Акция протеста азербайджанцев в Грузии
Багдад охватили массовые беспорядки много жертв
Жителя Баку кинули на 35 тысяч долларов
Тяжелые бои в Сирии Убиты 650 боевиков
DəmirBank ограбили на три миллиона долларов
Развал армии Южного Судана
Грузовик опрокинуло ветром на полицейскую машину видео
Amazon вела дела с Ираном, несмотря на санкции
США построят в Грузии военную базу
Посол Азербайджана сравнил Эмомали Рахмона с Гейдаром Алиевым
Террористы казнили 40 заложников в сирийском Эль-Бабе
При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек
Иран может открыть свое небо для России