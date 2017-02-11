 

Правительственный район в Багдаде обстреливают

 

Несколько реактивных снарядов упали в субботу вечером в районе "зеленой зоны" в Багдаде, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

По данным канала, обстрел происходит в эти минуты. Данных о пострадавших не приводится. В районе "зеленой зоны" расположены правительственные учреждения Ирака, а также дипломатические представительства ряда государства, в том числе посольство США.

Ранее в субботу в иракской столице произошли массовые беспорядки, организованные сторонниками шиитского богослова Муктады ас-Садра с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. Полиция, чтобы не допустить демонстрантов к правительственной "зеленой зоне", применила слезоточивый газ, завязались столкновения. По последним данным, жертвами беспорядков стали семь человек.

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