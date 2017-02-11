 

Почему бельгийцам далеко до азербайджанцев? наша реплика

Автор: Акпер Гасанов 

Прочел утром новость: оказывается, почти все районы Брюсселя были погружены в темноту в результате масштабного блэкаута. Отключение произошло 9 февраля в 22:45 по местному времени. Сначала электричество отключили в одной части города, а потом вырубили свет по всему городу.

Причиной ЧП стал технический сбой на подстанции Схарбек на северо-востоке Брюсселя. Без питания остались 5 из 48 подстанций, которые обслуживают бельгийскую столицу

Прочли? А теперь дочитайте следующие предложения. Сообщается, что официальные лица заявили, что подача электричества может быть восстановлена в течение шести часов. Это - раз. В обесточенных районах не работает уличное освещение и светофоры, однако ситуация спокойная. Это - два. Таковы будни бельгийской столицы, жители которой были лишены света, но сохраняют олимпийское спокойствие.

И не слышно тебе было никаких проклятий со стороны представителей бельгийской оппозиции о том, что власть лишила народ света. Не было истерики со стороны демагогов, ныне именующихся блогерами или общественными активистами на ту же самую тему. Не было паники в социальных сетях и обращений к астрологам или гадалкам с вопросом о том, что сказали покойные Нострадамус и Ванга о блэкауте в Брюсселе и можно ли его считать репетицией перед концом света. Наконец, нет повсеместного тиражирования грустного изречения, типа «Это, сынок, Бельгия!». Странный народ, не правда ли? То ли дело – мы!  Далеко все же этим европейцам до азербайджанцев!

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