Азербайджанские подростки начали играть со смертью

«Группы смерти» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram добрались и до Азербайджана. Как сообщили haqqin.az азербайджанские пользователи социальных сетей, некоторые школьники из Азербайджана стали участниками суицидальной игры «Синий кит».

По ее правилам подростки выходят в сеть в 4.20 утра и получают задания. Игра начинается с безобидного: нарисовать синего кита на листке бумаги. Затем требуется сделать рисунок на теле острым предметом и т.д. Все это они должны показать админам «смертной группы».

Финалом игры становится призыв к самоубийству. По словам пользователей сети, членами группы смерти стали учащиеся ряда бакинских школ.

В ходе игры, который продолжается до 50 дней участнику предлагается пройти 50 заданий. Последний из них - совершить суицид. В России, Казахстане и других странах правоохранительные органы уже расследуют насколько рост суицидов среди подростков связаны с этой игрой.

Эксперты отмечают, что преодолевая этап за этапом человек все больше подпадает под сильное психологическое воздействие, вплоть до потери самоконтроля.

К примеру, в Казахстане, где эта игра получила очень широкое распространение, уже появилась вторая опасная игра - «Беги или умри», участникам которой предлагается совершать смертельное опасные действия: перебегать улицу с плотным движение транспорта на красный свет, прыгать с вагонов электрички и т.д. Все это снимается на видео и выставляется в сети.

Как сказал haqqin.az эксперт невропатолог Азад Исазаде, участие в «группе смерти» действительно может привести к суициду подростка. Еще до появления интернета существовали секты, руководители которых призывали к самоубийствам и этим призывам поддавались люди.

«Существует категория людей, склонных подталкивать других людей к суициду. С появлением социальных сетей они получили возможность привлекать к себе и оказывать психологическое воздействие на массу людей. И на призыв совершить самоубийство попадаются в основном подростки и люди подверженные депрессиям.

Подростки по своей максималисткой природе не склонны к сочувствию, сопереживанию. И в силу возраста не сильно развит инстинкт самосохранения. Все эти факторы подталкивают подростков ко всякого рода рискованным играм и действиям», - отметил Исазаде.

По его словам, через интернет человека можно довести до самоубийства, привлечь в секту, убедить поехать воевать «за веру». Этот же механизм вербовки работает в «группах смерти».

Эксперт отметил, что по законам Азербайджана доведение до самоубийства является преступлением. Правоохранительным органам следовало бы расследовать деятельность таких групп, определить кто из создал, выявить участников.