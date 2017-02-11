 

Минэкологии вновь об арабских охотниках в Азербайджане официоз

Автор: Отдел социума 

Сразу после того, как в социальных сетях и СМИ были распространены аморальные фотографии охотников из арабских стран, Министерство экологии и природных ресурсов выступило со специальным заявлением.

В заявлении говорилось, что охотники из 16 арабских стран были задержаны за свои противозаконные действия, оштрафованы на 32 тысячи манатов и депортированы из страны. Кроме того, сообщалось, что убитые охотниками птицы не находились в «Красной книге».

Однако, на одном из местных сайтов позиция Министерства экологии и природных ресурсов была прокомментирована в крайне негативной форме.

Издание отмечало, что Министерство распространило ложную информацию и на самом деле огарь и пеганка, которых убили арабские охотники, включены в «Красную книгу».

Ситуацию разъяснил директор лаборатории орнитологии Института зоологии Ильяс Бабаев. Он назвал вздорными утверждения о том, что огарь и пеганка являются исчезающим видом и включены в «Красную книгу».

«Каждый пишет, что ему взбредет в голову. Ни огарь, ни пеганка не включены в «Красную книгу» 2013 года, т.к. являются довольно распространенными видами», - сказал он.

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