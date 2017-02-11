Азербайджанские банки стремительно теряют клиентов

Объем клиентской базы банков Азербайджана сократился на 363 929 человек или 6,4% и на 1 января составил 5 352 456 человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

За отчетный год среди банковских клиентов количество физических лиц сократилось на 324 565 или 5,8% - до 5 282 463 человек, юридических лиц – на 39 364 единицы или 36% - до 69 993.

В прошлом году зафиксировано сокращение числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории сократилось на 8 538 или 4,7% - до 172 664 человек.