 

МИД России одернул армянского журналиста из-за Азербайджана видео

Автор: Отдел информации 

Обнародован видеорепортаж с брифинга пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. На брифинге официальный представитель МИД России в свойственной себе саркастической манере одернула армянского журналиста из-за вопроса, касающегося российско-азербайджанских отношений.

На брифинге 9 февраля армянский журналист задал Марии Захаровой вопрос об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан и о мерах, принимаемых российской стороной по этому делу.

Мария Захарова призналась, что затрудняется ответить на этот вопрос, а затем одернула армянского журналиста фразой: «Отрадно, что СМИ Армении так озабочены российско-азербайджанскими отношениями».

Представитель российского МИД отметила, что Москва находится в контакте как с законными представителями Лапшина, так и с представителями в частности Израиля для разрешения той ситуации, в которую он попал.

«Тема находилась и находится на контроле российской стороны», – подчеркнула Мария Захарова.

«Но вам, как представителю Армении, большое спасибо за интерес к подобной теме. Спасибо, что вы нам напоминаете о судьбе российских граждан», – обратилась Захарова к армянскому журналисту, не скрывая своей иронии.

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