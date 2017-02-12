 

МВД задержало двух исламистов

 

МВД задержало в Азербайджане двух известных исламистов. Один из них, Рамиз Манафов, был задержан накануне сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

По информации исламистских сайтов, Рамиз Манафов был известен тем, что помогал семьям арестованных верующих. Причины его задержания неизвестны.

Другой исламист Мухаммед Агаев был задержан сотрудниками «Бандотдела» на контрольно-пропускном пункте в Астаре, когда возвращался в Азербайджан из иракского города Наджаф, где он получает образование.

По сообщениям СМИ, оба исламиста затем были отпущены на свободу.

1167 просмотров


Старости
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 7° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Слон едва не убил надоедливую туристку видео
Американский эсминец покинул Черное море
В Луганске исчезли украинские разведчики
Тысячи людей протестуют против Трампа в Эдинбурге
В Турции арестовали террористов, готовивших теракты в Европе
МВД задержало двух исламистов
МИД России одернул армянского журналиста из-за Азербайджана видео
Азербайджанские банки стремительно теряют клиентов
Минэкологии вновь об арабских охотниках в Азербайджане официоз
Азербайджанские подростки начали играть со смертью
В Баку перекрашивают газоны в зеленый цвет видео
Почему бельгийцам далеко до азербайджанцев? наша реплика
Правительственный район в Багдаде обстреливают
В родном городе Гитлера разыскивают его двойника
Вслед за Азербайджаном Израиль испытал смертоносное оружие видео
В боях за Эль-Баб продолжают умирать турецкие солдаты
Арестован исполнитель теракта в Стамбуле
В Баку с прилавков исчезли сигареты
Располневшие тигры стали звездами интернета
Весь мир обсуждает смешное рукопожатие Трампа и Абэ видео
Акция протеста азербайджанцев в Грузии
Багдад охватили массовые беспорядки много жертв
Жителя Баку кинули на 35 тысяч долларов
Тяжелые бои в Сирии Убиты 650 боевиков
DəmirBank ограбили на три миллиона долларов