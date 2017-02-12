МВД задержало двух исламистов

МВД задержало в Азербайджане двух известных исламистов. Один из них, Рамиз Манафов, был задержан накануне сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

По информации исламистских сайтов, Рамиз Манафов был известен тем, что помогал семьям арестованных верующих. Причины его задержания неизвестны.

Другой исламист Мухаммед Агаев был задержан сотрудниками «Бандотдела» на контрольно-пропускном пункте в Астаре, когда возвращался в Азербайджан из иракского города Наджаф, где он получает образование.

По сообщениям СМИ, оба исламиста затем были отпущены на свободу.