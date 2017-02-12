 

В Турции арестовали террористов, готовивших теракты в Европе

 

Двое мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке теракта в Европе, были арестованы в пятницу в Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, подданный Дании ливанского происхождения Мохаммед Лябан и подданный Швеции иракского происхождения Мохаммед Тефик Салех были задержаны ранее в этом месяце в провинции Адана на юге Турции.

После десятидневного допроса, устроенного стражами порядка, суд принял решение оставить подозреваемых под стражей.

В ходе следствия было установлено, что Лябан и Салех проникли на территорию Сирии в 2014 году через Турцию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.

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