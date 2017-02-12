Американский эсминец покинул Черное море

Американский ракетный эсминец Porter покинул Черное море, проведя в его акватории девять суток. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец Porter (DDG 78) класса The Arley Burke покинул Черное море 11 февраля 2017 года после участия в морских операциях по обеспечению безопасности, совместных маневров с союзниками и партнерами, а также участия в многонациональных учениях Sea Shield 2017», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Шестого флота, присутствие эсминца продемонстрировало приверженность США защите союзников и партнеров в черноморском регионе.