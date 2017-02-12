Действующий руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал в воскресенье на выборах президента страны на участке номер 48 в средней школе имени Аннанияза Артыка в Ашхабаде. Он посетил избирательный участок с семьей: родителями, сыном, дочерьми и внуками, передает ТАСС.

Бердымухамедов, одетый в черный костюм, белую рубашку и галстук, зашел, держа за руки маленьких внучек. Все представительницы семьи были одеты в национальные платья. Внук так же, как прадед и дед, был в костюме.

Первыми проголосовали родители, затем дети, а потом сам кандидат на пост президента.

После голосования Гурбангулы Бердымухамедов пообщался с прессой на туркменском языке. Он поблагодарил наблюдателей и журналистов за работу на выборах, отметил успехи страны, в частности, на международной арене. Так, действующий президент объявил, что ООН именно по инициативе Туркмении объявила 12 декабря Международным днем нейтралитета.

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В Туркменистане по данным на 9 часов утра проголосовало 25,5 процента избирателей, сообщает в оперативной сводке Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане (ЦИК).

В Туркменистане в воскресенье в 7 утра по местному времени началось голосование в очередных выборах президента на избирательных участках, которые будут работать до семи вечера.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов.

В Туркменистане в связи с президентскими выборами находится делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и миссия наблюдателей СНГ.

Среди международных наблюдателей также члены ООН, ШОС, ОИС, представители Китая, США, Южной Кореи, Японии, Австрии, ОАЭ, Турции, Ирана, Индии, Афганистана.

В целом по стране открыто 2548 избирательных участка, и 39 находятся за рубежом при диппредставительствах Туркменистана.