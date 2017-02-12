Ким Чен Ын запустил ракеты в Японском море

Баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, передает Интерфакс.

"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ полета ракеты для получения дополнительной информации".

О пуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря ранее сообщило Минобороны Южной Кореи. Факт пуска подтвердил и Пентагон.