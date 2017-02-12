Трамп восхитился стойкостью дочери

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой на фоне отказа торговых сетей продавать вещи под ее брендом. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на оскорбления и плохое отношение со стороны СМИ, она по-прежнему продолжает идти с высоко поднятой головой. Действительно изумительно!», — отметил Трамп.

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.

10 февраля стало известно, что онлайн-продажи бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки в январе упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки. В начале февраля 2017 года сеть американских универмагов Nordstrom решила прекратить продажу товаров, выпускаемых под этой маркой. В качестве причины был назван низкий спрос. Аналогичным образом вскоре поступили торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle.

Дональд Трамп подверг Nordstrom критике. «Nordstrom нечестно обошелся с моей дочерью Иванкой. Она великая личность — всегда побуждает меня поступать правильно! Ужасно!» — объявил он.