Трамп восхитился стойкостью дочери

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой на фоне отказа торговых сетей продавать вещи под ее брендом. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на оскорбления и плохое отношение со стороны СМИ, она по-прежнему продолжает идти с высоко поднятой головой. Действительно изумительно!», — отметил Трамп.

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful!