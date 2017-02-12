Организаторы теннисного турнира на Гавайских островах допустили нелепую ошибку перед началом соревнований и вместо гимна ФРГ включили гимн Германии времён Третьего рейха, передает Life.

Конфуз случился на торжественной церемонии открытия матча четвертьфинала Кубка федерации по теннису среди женских команд, в котором принимали участие спортсменки из США и Германии.

Как позже призналась немецкая теннисистка Андреа Петкович, этот случай — воплощение невежества. По её словам, когда организаторы включили гимн Третьего рейха, ей просто хотелось уйти с корта.

«Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уже о Кубке федерации, на котором я играю целых 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной», - сказала спортсменка.

По заявлению организаторов турнира, ошибка была случайной. Они пообещали, что постараются больше не допускать подобных инцидентов.