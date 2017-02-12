 

Азербайджанцы верят в НАТО больше, чем армяне

Автор: Отдел информации 

В постсоветских странах резко растет негативное отношение к военному блоку НАТО. К такому выводу приходит американская компания Gallup на основе своих опросов общественного мнения. Вместе с тем, 16 процентов азербайджанских респондентов считают Североатлантический альянс угрозой, а 44 процента не воспринимают его ни как защиту, ни как угрозу.

В соседней России 67% населения считают НАТО угрозой для своей страны и только 3% воспринимают его как защиту.

Gallup подчеркивает, что таким образом число россиян, считающих, что НАТО для них - угроза, выросло на 29 процентных пунктов с 2012 года и является самым высоким с момента начала этой компанией опросов по данной теме в РФ в 2008 году. 

На Украине 29% респондентов заявили, что воспринимают НАТО как защиту, 35% считают ее угрозой, а 26% - ни тем, ни другим. Gallup полагает, что такое отношение к альянсу на Украине вызвано тем, что население страны устало от конфликта в Донбассе, страдает от экономических проблем и растущего уровня преступности.

37% жителей Грузии воспринимают НАТО как защиту, 8% - как угрозу, 35% уверены, что альянс - ни защита, ни угроза. В Армении на защиту НАТО полагаются 8 процентов граждан, угрозой её считают 20 процентов, а 38 процентов не считают альянс ни угрозой, ни защитой.

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