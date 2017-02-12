 

Карен Кочарян: «Экстрадиция Лапшина – это провал пенсионерской армянской дипломатии»

Автор: Отдел информации 

Армянские эксперты признают, что экстрадиция блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан – это поражение МИД Армении.

По словам политтехнолога Карена Кочаряна, ситуация с Лапшиным показала, что в армянской дипломатии налицо существенные провалы.

«Давайте посмотрим, кто у нас становится послом? Это бывшие депутаты: те, кто удаляется с политического поля и становится «дипломатом». Это не профессионалы и не представители дипкорпуса», - цитирует Кочаряна «Новости-Армения».

Политолог считает, что история с блогером продемонстрировала, что в СНГ уменьшается число проармянских стран и в этом, по его мнению, есть доля вины армянского внешнеполитического ведомства.

«Утверждение о том, что экстрадиция Лапшина не является делом Армении - неверно. В данном случае все очень политизировано. И следующей «Беларусью» завтра может стать и Казахстан», - говорит К.Кочарян. 

В свою очередь, блогер и медиаэксперт Тигран Кочарян отметил, что МИД Армении, действительно, очень пассивен в странах СНГ. «Лукашенко ведь не родился сразу проазербайджанским, - говорит он. - Он постепенно таким становился на наших глазах. И очень жаль, что наш МИД не сделал ничего, чтобы предотвратить этот процесс. Непонятно, чем занимался в Беларуси наш посол эти несколько лет».

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