Ослы-смертники в азербайджанской армии

Даже современные высокотехнологичные армии, использующие беспилотники, ракетные системы, радары и прочую супертехнику, не обходятся без животных. К примеру, как следует из недавнего отчета Минобороны России, в российской армии задействованы почти 4 тыс. служебных собак и 241 лошадь. Есть там даже дельфины.

А как обстоит дело со служебными животными в азербайджанской армии? Насколько они полезны все-таки в нынешних реалиях?

Отвечая на эти вопросы haqqin.az, военный эксперт Ильхам Агаларов заявил, что высокотехнологичные устройства не могут полностью заменить животных.

«Силовые структуры Азербайджана активно используют животных в военных целях. Конечно, мы живем в век научно-технической революции и Министерство обороны и правительство Азербайджанской Республики оснастили армию современным оружием, боевыми вертолетами и самолетами, бронетехникой, танками и артиллерийскими установками. Но от помощи животных никто отказываться не собирается», - заявил эксперт.

По его словам, использование животных для разведки или разминирования обходится дешевле, чем применение высокотехнологичных устройств. При этом эффективность выполнения задач не страдает.

На сегодняшний день главными помощниками армии и правоохранительных органов являются лошади и собаки. К примеру, при Государственном таможенном комитете еще в 2003 году была создана кинологическая служба. Сейчас кинологический центр имеет более 100 обученных собак. Специалисты обучают животных поискам наркотических веществ, взрывчатых устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов, учат охранять объекты разных направлений. Центр оснащен современным оборудованием и ветеринарной клиникой.

Такие кинологические службы имеются во многих силовых и надзорных структурах АР.

Работают с собаками и в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

«Особо хочу отметить, что если раньше для работы с животными привлекали инструкторов из-за рубежа, то сегодня воспитывают служебных собак исключительно отечественные специалисты», - заявил Агаларов.

Эксперт вспомнил и случаи из прошлого. «Стоит отметить, что иногда животные выступают в качестве «смертника». Например, во время военных действий в Нагорном Карабахе азербайджанские военные - в их числе был и я, использовали ослов в качестве «смертников». На определенном участке мы гоняли 5-6 ослов, чтобы выявить минные заграждения. Конечно, это не гуманно, но иногда, в случае, если на кону стоит жизнь солдата и безопасность мирных граждан, приходится жертвовать животными».

«Так что еще раз подчеркну, какой бы развитой ни была армия, без животных не обойтись. И хорошо, что в Азербайджане есть отечественные специалисты, которые прекрасно справляются с подготовкой таких помощников», - подчеркнул Агаларов.