Население Азербайджана в отличие от многих соседних стран – в основном, молодое. Но пожилых людей и у нас хватает, а хватает ли домов для престарелых? И есть ли среди них частные? В соседней России потребность в местах в специализированных учреждениях есть у 630 тыс. пожилых людей, а обеспечены только 270 тыс. Какова ситуация в Азербайджане?

Но для начала любопытные цифры. Например, в США на сегодняшний момент насчитывается более 20 тысяч так называемых пансионатов для пожилых людей, во Франции – более 7 тысяч, а в России 1,5 тысячи.

В Азербайджане существует достаточное количество домов для престарелых, пансионатов для ветеранов войны и труда. К примеру, такие учреждения работают в Баку (Бильгя, Бузовна) и Шемахе, сообщил председатель общественного объединения "Жизнь" Азер Аллахверанов, отвечая на вопросы haqqin.az.

Среди постояльцев таких пансионатов, по словам Аллахверанова, есть одинокие люди, есть люди, оставшиеся без родных и те, кого оставили близкие. В Азербайджане дома престарелых финансируются государством, которое оплачивает повседневные нужды пожилых людей, живущих там (продукты питания, одежда). Кроме того, организуется их досуг.

«Конечно, нельзя сравнивать азербайджанские пансионаты для пожилых людей с европейскими или американскими. В Азербайджане дома для престарелых, повторюсь, финансируются государством. А в США и Европе много частных учреждений. Особо практика частных пансионатов получила широкое развитие в Америке. За пребывание в них платят родственники постояльцев и именно за счет полученных средств дома престарелых и работают. В целом, система отлажена очень хорошо», отметил эксперт.

Кстати, качество медицинского обслуживания в частных домах престарелых выше, чем в государственных. «В чем это выражается? К примеру, государственные пансионаты оказывают медицинскую помощь, но в некоторых сложных случаях больного все-таки приходится перевозить в больницу. Частные заведения, обладая большими финансовыми средствами, могут оказывать более широкий спектр медицинских услуг».

По словам Аллахверанова, в последние годы Россия начала переходить на американскую модель. Но в Азербайджане построенную систему в этой области менять не будут. «Институт семьи, взаимоотношения между родственниками разных поколений у нас и в других странах отличаются, так что американская модель нам не подходит. Кроме того, уровень ухода за постояльцами государственных пансионатов достаточно высок. Так что вопрос открытия частных домов для престарелых в Азербайджане не актуален».