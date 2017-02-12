Российская Академия Наук выступила с громким заявлением о лженаучности гомеопатии. Как передают российские СМИ Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) советует Минздраву России изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». В подготовленном комиссией меморандуме е говорится: «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований».

Но для начала напомним, что гомеопатия представляет собой вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых людей. Гомеопатия была запрещена в СССР и пришла в постсоветские страны, и в частности в Азербайджан в конце 90-ых годов.

В Минздраве РФ пообещали ответить на доводы меморандума после того, как он поступит в распоряжение ведомства. «Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», - говорится в меморандуме комиссии.

Азербайджанские же медики в недоумении, но при этом признают наличие в стране «псевдомедиков».

В аптеках Азербайджана есть широкий перечень гомеопатических препаратов, которые часто используют местные врачи в лечении различных заболеваний. При этом, противостояние традиционной медицины и гомеопатии - вопрос не сегодняшнего дня. У гомеопатов есть своя аргументация против обвинений традиционной медицины. Однако, впервые ученые в соседней стране выступили со столь категоричным заявлением о лженаучности гомеопатии.

В Академии Наук Азербайджана так же существует комиссия, на которую возложена миссия борьбы с лженауками. Как сообщили haqqin.az в этой комиссии, пока данная структура находится на стадии формирования. Здесь затруднились что-либо сказать о научности или лженаучности гомеопатии.

В итоге азербайджанские врачи-гомеопаты стали перед дилеммой: продолжать лечение или ждать как поступят с гомеопатией в России?

В беседе с haqqin.az врач-терапевт, в 90-е прошедший курсы гомеопатии в Москве, пожелавший остаться неназванным отметил, что как такового классического лечения гомеопатией в Азербайджане, да и в других странах СНГ нет. «Я слышал только об одном враче классической гомеопатии по фамилии Журавлева, она практиковала в Украине. Во всех других случаях врачи просто по справочнику препаратов гомеопатии симптоматически назначают то или иное средство. Как таковое обследование и лечение гомеопатией достаточно сложное и сильно отличается от традиционной медицины».

В тоже время, собеседник haqqin.az выступает против того, чтобы в этом вопросе азербайджанские врачи ориентировались на мнение ученных РАН, считающих гомеопатию лженаукой.

«В германских, французских медицинских вузах гомеопатию преподают как факультативный предмет. Во многих европейских странах есть масса компаний, много лет выпускающих препараты гомеопатии. Еще не известно насколько обоснованно мнение РАН», заявил врач.

В тоже время он посетовал на «деятельность» в стране псевдомедиков. То одна «лекарша» по телевидению предлагает настойками изничтожить камни в желчном пузыре, другой лечит неким аппаратом бесплодие, третий электричеством изгоняет глисты. Людей обманывают и какой-то игрушкой под красивым названием - медицинский аппарат «Имедис».

Все это ничего общего с медициной не имеет и является чистейшей воды обманом, считает врач.

Интересно, что Всемирная Организация Здравоохранения признает гомеопатию. Минздрав России так же признает гомеопатию и в этой стране работают несколько предприятий по производству гомеопатических средств.

«Азербайджанским врачам-гомеопатам стоит немного подождать, возможно в споре между Минздравом России, РАН и ВОЗ будет найдет ответ: наукой или лженаукой является гомеопатия», - отметил собеседник.