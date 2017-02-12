 

Британский военный корабль спас яхту в Атлантике

 

Боевой корабль Королевского военно-морского флота Великобритании спас 14 яхтсменов после того, как они провели два дня на неуправляемой яхте в Атлантическом океане, сообщает Русская служба ВВС.

Их 18-метровое судно пострадало во время шторма - у него была сломана мачта и руль.

Эсминец ПВО "Дрэгон" класса "Дэринг" прошел 900 километров чтобы спасти терпящих бедствие моряков, среди которых были 13 британцев и один американец.

Яхта "Клайд Челленджер" попала в шторм во время четырехмесячного перехода от Азорских к Британским островам.

Эскадренный миноносец типа 45 спас команду яхты в 14:30 по Гринвичу в субботу.

В тот момент яхта дрейфовала примерно в тысяче километрах к юго-западу от мыса Лендс-Энд в графстве Корнуолл, крайней западной точки острова Великобритания.

К тому моменту их трижды пытались спасти члены экипажа танкера "Финленд", которым помогали военные самолеты США и Великобритании. Все попытки оказались безуспешными из-за плохой погоды.

Как рассказал один из офицеров "Дрэгона" яхтсмены находились в отчаянном положении, когда к терпящей бедствие яхте приблизился эсминец. У спасателей оставалось всего три часа светового дня чтобы спасти экипаж "Клайд Челленджера".

Как рассказал шкипер яхты, проблемы начались через пять дней после того, как они отошли от Азорских островов.

По его словам, огромная волна ударила яхту, накренила ее так, что часть рангоута зацепила воду, увлекла за собой мачту, которая переломилась у основания.

Представители владельца яхты компании Lewis Learning Ltd (судно сдавали в аренду) считают, что восстановить ее не удастся.

Они выразили глубокую благодарность всем участникам спасательной операции за то, что они смогли спасти экипаж. 

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