Полиция Дели об обнаженных фотографиях азербайджанских женщин

Индийские интернет-мошенники в социальных сетях знакомятся с женщинами из других стран, входят к ним в доверие, получают от этих женщин интимные фото и потом начинают их шантажировать. Полиция Дели выступила с заявлением, согласно которому жертвами мошенников стали и гражданки Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Источник в Отделе индийской полиции по борьбе с киберпреступностью говорит, что установить точное количество жертв индийских интернет-мошенников практически невозможно, так как нет статистики о случаях интернет-мошенничества в отношении иностранок.

Последний инцидент, связанный с кибер-шантажом, случился несколько лет назад. Живущий в Индии 34-летний афганец шантажом и угрозами вымогал у гражданки США 86 тысяч долларов. При попытке получения этих денег он был арестован. Хамдулла познакомился с женщиной в одной из социальных сетей и представился своей жертве банкиром из Дубая. В 2016 году он несколько раз встретился с американкой. Во время встреч афганец сделал интимные фото и видео женщины. Во время этих съемок он обещал американке жениться на ней. В ходе этих встреч Хамдулла несколько раз брал деньги у своей знакомой. Когда женщина отказалась давать ему деньги в очередной раз, афганец пообещал разместить ее интимное фото и видео в интернете. Американка обратилась в полицию и мошенник был схвачен при получении денег.

Комиссар полиции Дели Явиндра Ядав заявил, что Хамдулла вел роскошный образ жизни за счет обманутых им женщин.

«Он – профессионал своего дела, и обманул огромное количество женщин, с которыми знакомился в соцсетях. Сейчас мы расследуем его преступления», - заявил комиссар.

Впервые отдел индийской полиции по борьбе с киберпреступностью впервые столкнулся с фактом шантажа женщин-иностранок в 2015 году. Так, гражданка Азербайджана через электронную почту обратилась в полицию Дели с заявлением о том, что ее шантажирует гражданин Индии. В ходе разбирательства стало известно, что житель города Курукшетра в штате Харьяна, по национальности пакистанец, познакомился с азербайджанкой в соцсети и создал с ней видео-чат сексуального характера. Потом он заявил женщине, что если она не заплатит, то это видео будет размещено на порно-сайтах. До своего обращения в индийскую полицию женщина выплатила шантажисту 600 долларов.

Сейчас стало известно, что жертвами индийских кибершантажистов стали сотни женщин из Азербайджана, Афганистана, Бахрейна, Филиппин и других стран. Преступники обманули около 900 женщин, сумев получить фото и видео материалы интимного характера, многие из этих женщин платят преступникам минимум по 100 долларов в месяц.

Для того, чтобы разоблачить интернет-шантажистов, индийская хакерская группа Ciber Army добровольно сотрудничает с полицией. Глава этой группы Кислай Чаудхари говорит, что случаи интернет-шантажа в отношении женщин растут и это уже доходит до уровня организованной преступности. По его словам, даже при раскрытии подобных преступлений не всегда удается арестовывать виновных, так как жертвы этих преступников не могут дать свои заявления по соответствующим каналам. С этой точки зрения возможности полиции ограничены. Так, азербайджанка не подала заявление в индийскую полицию через посольство Азербайджана в Дели, а послала его по электронной почте. Преступник был задержан, его банковские счета – заблокированы, однако его не арестовали. Полиция лишь распространила видеообращение этого человека, в котором он просит прощение у всех своих жертв.