Синоптики обещают снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, ожидается снег, местами сильный, северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градуса мороза, днем – 0-3 градуса тепла, в Баку ночью - 0-2 градуса мороза, днем – 0-2 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах также ожидается снег, местами туман, усиливающийся западный ветер.

Ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла, в горах ночью - 6-11 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза. Местами возможен гололед.