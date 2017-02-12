 

Синоптики обещают снег

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, ожидается снег, местами сильный, северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градуса мороза, днем – 0-3 градуса тепла, в Баку ночью - 0-2 градуса мороза, днем – 0-2 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах также ожидается снег, местами туман, усиливающийся западный ветер.

Ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла, в горах ночью - 6-11 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза. Местами возможен гололед.

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