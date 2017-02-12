Как известно, великий Альберт Эйнштейн говорил – «Только две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, по поводу первого у меня есть сомнения».

Иначе говоря, выдающийся физик не был уверен в том, что Вселенная действительно не имеет ни начала, ни конца, но был абсолютно убежден, что человеческая глупость не имеет границ...

С Эйнштейном спорить трудно, а уж тем более по данному вопросу, когда имеешь возможность наблюдать чрезвычайно любопытный, характерный только для постсоветского пространства процесс - в 21-м веке в бывшем СССР, в том числе и в странах Южного Кавказа, снова появились финансовые пирамиды.

Как все помнят, этот мошеннический вид бизнеса процветал в конце 80-х - начале 90-х годов. Ничего удивительного в этом нет – СССР только развалился, народонаселение ментально еще жило при социализме и не очень быстро сориентировалось в новых реалиях.

По старой советской привычке все думали, что если о какой-то компании говорили по телевизору, то это гарантия выгодных и безопасных вложений. Ведь телевизор врать не будет...

Воспользовавшись этим, мошенники развернули активную пропагандистскую кампанию. Финансовые пирамиды обещали нашим согражданам быстрое и безболезненное исполнение главной советской мечты – лежать на печи, есть калачи, и с удовольствием наблюдать, как капают денежки.

На этой ниве возникли целые телевизионные персонажи, которые помнят и сейчас, по прошествии почти 3 десятилетий – образцовый люмпен Леня Голубков из «МММ», суровый солдат с офицерской выправкой, садящийся в кресло со словами «Итак, я в Хопре»... Имеется в виду гремевшая тогда финансовая пирамида «Хопер-инвест».

Свои персонажи были и в бывших советских республиках. Со своей национальной спецификой, главными зазывалами были местные провинциальные киногерои и секс-символы, мультяшные персонажи и умудренные опытом представители интеллигенции.

Общего у них у всех было одно – опять же, по старой советской традиции использовать узнаваемое лицо для того, чтобы более квалифицированно развести зрителя. Обещания быстрого и легкого обогащения, дополненное активным пиаром со стороны известных людей – чего еще надо?

Народонаселение несло во всякого рода пирамиды десятки тысяч, тогда еще рублей, последние сбережения советской эпохи, продавало драгоценности и доверяло огромные суммы таким аферистам и мошенникам, каким в нормальное стране не доверили бы даже собак выгуливать.

Но то были 80-90-е годы. Смена формации. Падение социализма, который все гарантирует, и приход капитализма, который не гарантирует ничего. Одна общественная система обвалилась, другая еще не пришла. Естественное явление.

Но с тех пор прошло почти 30 лет. Целых 30 лет капитализма, который показал нам, что телевизор чаще врет, чем говорит правду, что реклама – это просто показатель наличия денег, а не гарантия качества. Капитализма, который показал, что доверять нельзя никому, а узнаваемым лицам, телезвездам и медийным персонажам - в самую последнюю очередь. Капитализм, который научил нас всех иметь дело с банками, разбираться в процентных ставках, и видеть, как финансовые компании выселяют должников из собственных квартир.

Эпоха, показавшая, что в наше время сыр не бывает бесплатным даже в мышеловке – сперва вас одурачат, разведут как последнего лоха, и лишь потом прихлопнут.

Но увы. Эйнштейн оказался бесконечно прав. Человеческая глупость безгранична. Сейчас, в 21-м веке, во второй половине 2010-х годов, на постсоветском пространстве снова появились финансовые пирамиды.

И доверчивые лопухи снова несут деньги мошенникам. Все было зря. 30 лет прошли совершенно впустую. Коту под хвост. Целых 30 лет потеряно. После всего что мы пережили, стоило кучке аферистов показать людям морковку, и они снова, как стадо баранов, побежали на заклание.

После очередной лопнувшей пирамиды слушаешь искренние возмущения пострадавших, и не можешь понять – то ли они дураки, то ли придуриваются.

Истории такие, что в них невозможно поверить. Невозможно себе представить, что в 21-м веке люди могут быть настолько чудовищно наивными. Даже нет, наивные – слишком мягко сказано. Скорее инфантильными. Это когда человеку на вид лет 50, а мозги, характер и сила воли – как у 10-летнего малыша.

Кто-то понес в очередную контору «Рога и копыта» последние деньги, 20 000 долларов, кто-то взял в долг, кому-то родственники прислали кровью и потом заработанные за рубежом деньги. Кто-то продал квартиру (!), взял кредит в банке...

Слушаешь и единственный вопрос, который возникает в этой ситуации – из фильма «Ирония судьбы» - только по другому поводу – «Ипполит, ну почему вы такой тупой?»...

В данном случае нет речи о финансовой грамотности. Никто ведь не требует от глупых простачков разбираться в разницах между акциями и облигациями, знать, что такое деривативы и с чем их едят, определять, в какие ценные бумаги можно вкладывать, а в какие нет.. Никто не требует от них знаний и навыков биржевых игроков.

Тут требуется одно-единственное – простейший, элементарный, человеческий, здравый смысл. Понимание того, что человек, предлагающий 25-30, даже 15% дохода в год – жулик, с которым нельзя даже за руку здороваться - чтобы не подхватить ничего.

Понимание того, что нагромождение красивых слов – это преимущественно пустой звук, за которым ничего нет....

«Международная финансовая организация, с многолетним опытом работы на рынке», «десятки офисов по всему миру», «наличие сертификата такого-то и такого, членство в международной федерации малого и среднего предпринимательства», «сотрудничество с крупнейшими мировыми финансовыми фондами» - все это просто сотрясание воздуха..

Прекрасно понимаю, что и тут мошенники пользуются человеческим свойством – на недалеких и слаборазвитых людей нагромождение громких и непонятных слов всегда имеет магическое воздействие...

Это не только финансов касается. К примеру, очень часто по ТВ показывают врачей, рассказывающих об очередном ДТП, и описывая состояние пострадавших, они часто говорят «на теле – множественные экскориации»…

Слушаешь и думаешь - «о-о, какой кошмар, целые экскориации, да еще и множественные... Как с этим жить»... А на самом деле, на нормальном, человеческом, общегражданском языке, экскориации – это просто царапины..

Так и тут. Одно дело финансовая организация «Рога и копыта», и совсем другое – «Международный финансовый консорциум, сертифицированный член Ассоциации рогоносцев и копытоносителей, филиалы в 37 странах, годовой оборот 600 млн. долларов...»... Вот так намного лучше. И убедительнее.

Но даже это несомненное квалифицированное использование мошенниками человеческих слабостей не может оправдать тех, кто готов не раздумывая, не побеспокоив даже одну извилину, бежать и доверять деньги неизвестно кому.

А ведь речь идет о десятках тысяч долларов и людей...

По правде говоря, меня несколько коробит в такой ситуации выражение лиц пострадавших. Как будто так и надо. Как будто они все делали правильно и доверяли деньги не аферистам, а нормальным людям.

Наверное, так искренне возмущенно выглядят американские инвесторы «Дойч банка», которые вложили деньги в ипотечные ценные бумаги. И действительно, кто мог себе представить, что эти бумаги могут прогореть?

Или наши с вами сограждане, которые открыли депозиты в крупных общенациональных банках. Под реальный, довольно низкий процент, доверили свои сбережения серьезному бизнесу, который работает многие годы, и соответственно, имеет надежную репутацию.

Случиться беда может с кем угодно. Обвалить вклады может и «Дойч банк», и в этом случае возмущение вполне объяснимо.

А тут – вы даете последние деньги людям, о которых никто ничего не знает, организациям, о которых никому ничего не известно, даете под немыслимо высокий процент, который никак не может быть ничем иным, кроме пирамиды. Вам прямо-таки открытым текстом говорят - «Разрешите нам надурить вас и лишить вас последних сбережений».

Несмотря на это, вы тупо, как овца, несете деньги, потом вы их теряете, и что потом делаете? Бежите к правительству – «Верните нам деньги»...

Справедливости в претензиях пострадавших от финансовых пирамид не больше, чем в жалобах человека, который в зоопарке просунул руку в пасть льва, а тот взял, да и откусил. Куда, зачем суешь руку?

Государство никому ничем не обязано. Если взрослый человек ведет себя как третьеклассник, то это его вина, и ничья больше.

Иногда даже подмывает сказать - «Вам не деньги надо вернуть, у вас надо отобрать то, что осталось, может, хоть тогда поумнеете»! Но пожалуй, это было бы слишком жестко. Достаточно того, что с ними случилось.

Вероятно, в ближайшие год-два новая волна финансовых пирамид схлынет. Лет на 30. А потом снова появится... Прав был Альберт Эйнштейн.