Азербайджан поставляет в Казахстан больше лошадей, чем яблок

Азербайджан является одним из главных импортеров в Мангистаускую область Казахстана, рассказал главный специалист департамента государственных доходов по области Максат Акмуратов, сообщает haqqin.az со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам января 2017 года Азербайджан поставил в этот регион Казахстана товаров на 2,3 миллиона долларов

Среди товаров, поставленных из Азербайджана, самым дорогим являются трубы из черных металлов. Их привезено более чем на 1 млн долларов. Приборы геодезические и топографические на втором месте — их привезено на сумму 759,9 тысяч долларов, а мешки и пакеты упаковочные стоят по стоимости на третьем месте — их привезено на 124,6 тысяч долларов. Самой необычное в списке товаров из нашей страны — живые лошади на сумму 24,7 тысяч долларов, что более чем в два раза больше, чем сумма импортированных яблок.