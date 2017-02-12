 

Азербайджан поставляет в Казахстан больше лошадей, чем яблок

Автор: Отдел экономики 

Азербайджан является одним из главных импортеров в Мангистаускую область Казахстана, рассказал главный специалист департамента государственных доходов по области Максат Акмуратов, сообщает haqqin.az со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам января 2017 года Азербайджан поставил в этот регион Казахстана товаров на 2,3 миллиона долларов

Среди товаров, поставленных из Азербайджана, самым дорогим являются трубы из черных металлов. Их привезено более чем на 1 млн долларов. Приборы геодезические и топографические на втором месте — их привезено на сумму 759,9 тысяч долларов, а мешки и пакеты упаковочные стоят по стоимости на третьем месте — их привезено на 124,6 тысяч долларов. Самой необычное в списке товаров из нашей страны — живые лошади на сумму 24,7 тысяч долларов, что более чем в два раза больше, чем сумма импортированных яблок.

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