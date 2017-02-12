РФ, Турция и Иран готовят встречу Асада и вооруженной оппозиции

Россия, Турция и Иран готовят новую встречу между правительством и вооруженной оппозицией Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, передает ТАСС.

"Параллельно мы работаем над подготовкой очередного контакта между правительством и вооруженными оппозиционерами, причем продолжаем мобилизовывать дополнительные вооруженные отряды, чтобы они присоединились к этому процессу", - сказал министр.

США приглашены присоединиться к контактам по Сирии в Астане после формирования их ближневосточной команды.