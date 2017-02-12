Я не был тогда в аэропорту. Я не слышал, вырывающихся из дремучей безысходности её надрывных лоскутов радости: «Внучок!.. Доча!.. Зятюшка!..» Эти еще пугливые искорки нежданного чуда, вспыхивающие в глазах старенькой Лиды Баласанян я увидел лишь на следующий день. У нас в редакции. Она жмурилась так, словно какой-то невидимый окулист после многолетних изнурительных процедур, наконец-таки, решил снять с её глаз туго затянутую повязку. И свет, обычный дневной свет, резал ей глаза. Да и сама она светилась. И робко,еще не веря своему прозрению и реальности происходящего, старалась незаметно прикоснуться и к предметам мебели и к каждому из нас.

Всё было в живую. Всё было явью. Всё было не во сне… И ей сейчас уже не придется возвращаться на паперть ереванской площади Свободы. Ей больше не подпирать тех, выложенных из розового туфа, стен. Не такой уж теплый он, этот расхваливаемый на весь мир розовый туф. Он ледовит и холоден. И бездушен он, как эти врали, корчащие из себя армянских мессий, Кочаряны да Саргсяны. И вторя им, небожитель Эчмеадзина, наместник Божий, каталикос всех армян, облаченный в порфиру церковных одеяний цвета того же самого туфа, тоже врал. Врал именем Бога… А паства как и она, раба божья Лида Баласанян, изнывая от мук, с душераздирающим отчаянием тянула руки к небесам: «Господи, избавь от лукавых! Нет сил терпеть! Смилуйся и помоги!» На их не хитрые молитвы отозвались ни небеса, а люди. Хотя, как знать?! У небес свой язык. Они говорят знаками, а вещают устами избранных...

Сегодня Бог проснулся утром рано…

От происходящего меня отвлек, проверещавший со стола смартфон - «Возьми! Сообщение!» - запрограммировано требует он. Отправитель – мой давний знакомец, бывший бакинец Саша Тумасов, который уже четверть века, как живет в полыхающем ныне Донецке. Ищу глазами текст. Вместо него, с белой стрелочкой посерёдке, черный квадратик. Жму на стрелочку. И черный квадрат оживает. Это видео. Да ещё какое!.. Молодой человек, по всей видимости, актер что-то произносит в микрофон. Усиливаю звук. И… замираю.

Сегодня Бог проснулся утром рано.

Он жалобы и просьбы почитал.

И людям, из кувшина, без обмана

Желаемое в сердце разливал.

Но не у всех было открыто сердце

И место есть для чуда не у всех.

То завистью, враждой подпёрта дверца,

То жадность не дает налить успех.

А у кого-то до краёв разлита

Печаль и безысходность. Вот беда!

И Бог жалел, что сердце это скрыто.

Любви хотел налить... Да вот куда?

И Бог грустил, что люди не умеют

Сердца и души чистить от обид.

Они с годами в сердце каменеют

И сердце превращается в гранит.

Но Бог ходил, смотрел и улыбался

Когда сердца влюбленные встречал.

Он брал кувшин и от души старался

Прозрение и счастье им вливал.

А люди постепенно расплескали

Подаренную Богом благодать.

И всех вокруг в утрате обвиняли,

Забыв в самих себе вину искать…

Ну, скажи теперь, мой дорогой читатель, что это не глас небес? Скажи, что не бывает знаков свыше?! Великих знаков, проникающих в души наши прозрением и светом. Как эти, до донышка сокровенные и рвущие сердце, строчки. Нет, не случайно они столь пронзительно-кровоточащим чувством легли на сердце мало еще кому известной и, проживающей где-то на Полтавщине, поэтессе Ирины Самариной-Лабиринт. И совсем не случайно, именно сейчас, некие нездешние силы, надоумили моего старого знакомца Сашу Тумасова, прислать мне это видео послание. Словно каким-то чудом подглядел, что у нас происходит.

А поздно вечером, соединившись со мной, он спросил:

- Как тебе моё письмецо?

- Признаться, потрясло.

- Я же расплакался. И сейчас мои глаза на мокром месте… Мне из Америки позвонила Амаля. Жена Аршака… Братишки моего двоюродного и твоего друга детства… уже нет. Он умер сегодня утром, - надтреснутым голосом произносит он…

- Бог ты мой!– выдавливаю я, подступивший к горлу спазм.

…Аршак Саркисян, Робик Коган, лезгин по кликухе Ленчик, Коньков Валька по прозвищу «Будильник» и я были неразлучными друзьями. Одной ватажкой. Вместе росли на острове Артёма, которому теперь вернули его исконное имя – остров Святой (Пир Аллахы адасы). Никого из них теперь в живых нет. И никто из них не узнал об этом… Раскидала нас жизнь по Союзу. Остались только я и Аршак.

Он жил на Завокзальной, а я на Мусабекова. Он с рождения был инвалидом. Хромал. Одна нога была короче другой. После каких-то курсов устроился в почтовую службу железной дороги. Помнится, однажды, позвонил ко мне и, бурля радостью, сообщил, что его назначили начальником почтового вагона. «Любую твою посылку за бесплатно перевезу куда хочешь», - гордо посулил он. Но в память мне врезалась одна из наших последних встреч. Он был с Сашей Тумасовым. Оба были крайне подавлены. Это был 89-й год. «Зверьё! Как они, оттуда, из Ленинакана, поджопниками выпинывают турок. До нитки обворовывают и очень хитро подпускают «красного петуха» в их квартиры. А пару семеек сожгли вместе с их домами… Герои! Не правда ли?.. А куда им было бежать, как не к нам сюда? Без скарба, с пустыми карманами, плачущими ребятишками… Зато по макушку переполненными злобой и местью. По всей Армении так!.. Ты еще не видел того, что видел я. И не где-нибудь, а здесь, в Баку. Поезд с моим почтовым вагоном задержали в Баладжарах на целых пять часов…

Ждали какого-то сверхсекретного эшелона из Армении. Станцию в два кольца окружили солдаты. Кроме карет скорой помощи никого не пропускали… И я собственными глазами видел тот поезд, набитый изувеченными людьми. Азербайджанцами. Выколотые глаза, отрезанные груди, вырезанные фигуры на телах, разорванные рты… Люди лишь судачат о нём. А я видел его. В печати о том эшелоне - ни гу-гу! Это при том, что Горбатый вопит на весь мир о пресловутой гласности… Это они - дурачок-Горбачёк и окружившие его Шахназаровы, Аганбегяны и Балаяны, - всё мутят. И вот теперь коснулось нас. Оказывается больно, не правда ли Саша?..

После этого разговора я не видел ни Аршака, ни Саши. Лишь благодаря интернету Тумасов мог отыскать меня и мы от случая к случаю переговаривались. Как сейчас.

…- Ты знаешь, какими были последние слова Аршака?.. Когда он пришёл в себя Амаля обрадовалась. «Что тебе хочется Аршак-джан? Приготовлю что скажешь… А он с такой тоской посмотрел на меня и тихо прошептал: «Хочу на наш остров…» И всё. Голова упала на бок и он отошел»…

Мне стало не по себе.

- Что молчишь? Ты слышишь меня?

- Слышу… Даже слышу, что у тебя там что-то бухает.

- Да это Порошенковские бендеровцы из миномётов и пушек стреляют по нам. Здесь сейчас также, как у нас в Баку было тогда. Хохлов с москалями лоб в лоб столкнули. Украинцев и русских. Люди гибнут почём зря. Я свою жену с детишками, ещё полтора года назад увез в Нижний Новгород. Я за них спокоен. Здесь же ад. Кстати, то присланное мной стихотворение написала украинка, у которой, как тут поговаривают, бендеровские гады-«грады», в клочья разорвали её сестру с двумя детками и отца, приехавшего их как-то оберечь…

- Ты в Донецке? – удивляюсь я.

- А где мне ещё быть!? Я ополченец. Я против нацистов. Навидался я их в Ереване… Безжалостно шмаляю по ним из автомата… Скажу по секрету, - понизив голос, сообщает он, - завтра идем в атаку на Авдеевку. Есть такой городишко… Там, они фашисты бендеровцы лютуют – не приведи Господь… Батальонный нам сказал, что оставшимся в живых он даст 10-ти дневный отпуск. Поеду в Нижний. Страсть как соскучился по своим спиногрызам…

- Ни пуль тебе и не осколков,- желаю ему я.

- Постараюсь Должен постараться… А вообще-то я хотел спросить у тебя адресок этого парня Ваана Мартиросяна, который создал Платформу для мира между армянами и азербайджанцами. О ней я читал в инете и еще, о ней в своем письме рассказывала мне Маро, жинка моя. Под знаменем этой Платформы, пишет она, собралось уже очень много ребят из Армении и большинство бакинских армян. В неё записываются и наши зарубежные сородичи. Среди них художники, писатели, педагоги и такие же, как ты инженеры. В общем, не шушера, а думающая интеллигенция… Одним словом, я подумал по пути в Нижний остановиться в Москве и заглянуть к нему. Предложить свои услуги. Хорошее, божеское дело он начал… Заглянул-таки Бог в души наши…

- Действительно, божеское, - соглашаюсь я. - Быть может, народная дипломатия окажется помощнее политического забалтывания мирного урегулирования карабахского конфликта. Эти умники от политики больше растравляют раны наши, нежели их лечат… А что касается адреса Ваана я, к сожалению, Сашик не знаю. Хотя он очень много пишет нам. Но я дам реквизиты, созданного у нас Секретариата Бакинской Платформы. Её возглавляют, вернувшаяся из изгнания Сюзана Джагинян и наш известный правозащитник Орхан Набиев. Сюзана теперь работает у нас. А сегодня, в тот момент, когда ты прислал мне видео, мы принимали в редакции, скитавшуюся по Армении и нищенствующую на своей, так сказать, земле предков старенькую Лиду Баласанян. Четверть века спустя она, наконец, воссоединилась с семьёй своей дочери. Сюзан и Орхан добились того, что её без всяких бюрократических проволочек восстановили в гражданстве…

- Давай их телефоны, - перебивает он и, записывая, добавляет: - Дай Бог, чтобы их Платформа стала бы для нас взлётной полосой… Да вот только…

- Что «Да, вот только…» - насторожился я.

- Сильна и жива ещё подлая ложь Саргсянов, Кочарянов и Калантарянов… Но если нам быть вместе, мы переломим им хребет.

- А то! – отзываюсь я.

Потом Сашик попросил меня предупредить Джагинян и Набиева, что позвонит им и, пожелав здоровья, отключился… После этого разговора с ним прошло десять дней. Бои под Донецком, по поступившей нам информации, немного стихли. А он всё не звонил и не звонил. По номеру телефона, оставшемуся в моем смартфоне, пытаюсь соединиться с ним. Раза три никто не поднимал трубки. Попробовал в последний, четвертый раз. И мне ответили. Но это был не Сашик. Прошу подозвать его. «Не могу, - скрипит эфир незнакомым мне голосом,- Тумасов Саша Татевосович не вернулся из боя. Он пал смертью храбрых. Неделю назад мы с почестями предали его тело земле…»

Я онемел.