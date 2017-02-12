 

Германия выбирает президента Штайнмайер вне конкуренции

 

Сегодня в Германии проходят президентские выборы, однако результат их предрешен — страну возглавит бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Росбалт.

Кроме экс-министра на высокий пост претендуют Кристоф Буттервегге от «Левой партии», Альбрехт Гласер от «Альтернативы для Германии», кандидат партии «Свободные избиратели» Александр Хольд и Энгельберт Зоннеборн от «Пиратской партии». Однако перед лицом Штайнмайера, поддержаннаго и правящей коалицией и оппозицией, у них попросту нет шансов.

В целом же, главной интригой является не исход сегодняшних выборов, а то, сколько голосов наберет Штайнмайер. Голосует в Германии не народ, а представители Федерального собрания, состоящего из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тыс. 260 человек. Для избрания необходим минимум 631 голос.

При этом стоит отметить, что президент в Германии — фигура, в общем-то, номинальная, а вся реальная власть принадлежит канцлеру. Однако бороться за этот пост с Ангелой Меркель Штайнмайер не захотел.

В июне действующий президент страны Йоахим Гаук заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский срок из-за преклонного возраста. Инаугурация нового главы государства состоится в марте.

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