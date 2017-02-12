 

Украина отказалась выдать Лапшина Азербайджану до Беларуси

Автор: Отдел информации 

С запросом об экстрадиции блогера Александра Лапшина Азербайджан обращался не только к Беларуси, но и к Украине, сообщает haqqin.az со ссылкой на Regnum.

По информации агентства, Генеральная прокуратура Азербайджана, обвинившая блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и отсутствии необходимых документов при пересечении границы, обратилась к Украине с просьбой о выдаче Александра Лапшина, но получила отказ от министра внутренних дел, бакинского армянина Арсена Авакова. После этого Азербайджан обратился к Беларуси.

глава МВД Украины Арсен Аваков

Напомним, что Лапшин, наряду с израильским и российским, имеет также и украинский паспорт. Именно с паспортом Украины он въехал в Азербайджан, хотя его имя уже была в «черном списке» МИД нашей страны. Лапшин воспользовался тем, что в украинском паспорте его имя написано как «Олександр».

Александр Лапшин был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. 15 декабря он был задержан в Минск, а 7 февраля экстрадирован в Баку.

После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

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