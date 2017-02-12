Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов

Племянник Ильхама Алиева - сын Севиль Алиевой поделился новым видео, на котором он поднимает штангу весом в 170 килограммов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Instagram Азера Алиева.

Азер Алиев является вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. На видео можно увидеть, что спортсмен в отличной форме. Видео, на котором Азер поднимает 170 кг, поразило подписчиков.

Отметим, что в 2014 году на Открытом Кубке Евразии по пауэрлифтингу Азер Алиев поднял 250 кг и завоевал серебряную медаль.