Азербайджанец пытался сбежать в Евросоюз на грузовом поезде

Накануне азербайджанец и турок пытались запрыгнуть в грузовой поезд на территории Львовской области Украины, однако пограничники заметили и задержали нарушителей, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Во время несения службы в пункте пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" пограничники обнаружили двух человек, которые пытались незаметно проскользнуть в грузовой поезд. Неизвестные, преодолев заградительный забор, на ходу запрыгнули в грузовой поезд, который отправлялся в Польшу после завершения всех видов контроля", - говорится в обнародованном сегодня сообщении Госпрогранслужбы Украины.

Военнослужащие срочно остановили поезд и обнаружили в одном из полувагонов гражданина Азербайджана 30 лет и гражданина Турции 24 лет. Как выяснилось, в Украину иностранные граждане прибыли в установленном порядке, а дальше решили попасть в Евросоюз, минуя все виды контроля.