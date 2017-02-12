Эрдоган о скором взятии Эль-Баба и бесполетной зоне в Сирии

Освобождение сирийского города Эль-Баб – дело ближайшего времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Бахрейн, который станет первым пунктом его поездки по странам залива, передает агентство Анадолу.

По его словам, в настоящее время Эль-Баб полностью блокирован и в городе идут бои.

«После того, как стратегически значимый комплекс городской больницы был очищен от террористов ИГ, полное освобождение города - это дело ближайшего времени. Террористы покидают город», - подчеркнул глава государства.

Говоря о случайном ударе ВКС России в районе Эль-Баба, в результате которого девятого февраля погибли трое и ранения получили 11 военнослужащих, президент призвал доверять заявлениям Генштаба и разведки Турции.

«Все остальные заявления являются необоснованными», - сказал Эрдоган, отметив, что после этого нежелательного инцидента стороны должны быть особо чувствительными к вопросам проведения операций на севере Сирии.

По его словам, Турция делает все возможное для создания безопасной зоны в Сирии площадью четыре-пять тысяч квадратных километров.

«Цель операции «Щит Евфрата» - создание в Сирии безопасной зоны площадью четыре-пять тысяч квадратных километров. Это даст возможность остановить поток беженцев из Сирии и обеспечить безопасные условия для возвращения на родные земли сирийцев, находящихся на территории Турции. Конечно, для этого в безопасной зоне будут построены новые города для беженцев. Я обговорил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и руководством стран международной коалиции, в том числе Германии», - пояснил президент.

«После очистки Эль-Баба от ИГ актуализируется вопрос освобождения Мюнбича и Ракки, о чем мы ведем обсуждения с новой администрацией Белого дома», - добавил Эрдоган.

По словам главы государства, Турция довела до сведения США и России необходимость объявления зоны, свободной от террористов, а также районом, где запрещены полеты авиации.

Президент констатировал, что за последние месяцы в Сирии имели место серьезные процессы, которые мы можем назвать поворотным моментом.

«Турция предпринимает активные шаги для продвижения политического процесса и прекращения кровопролития в Сирии. Мы ведем переговоры со всеми сторонами в контексте принципов справедливости и права. Надеюсь, что шаги, которые мы предпринимаем в тесном сотрудничестве с дружественными странами, дадут положительные результаты», - сказал Эрдоган.