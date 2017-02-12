 

Российские хакеры взломали компьютеры Минобороны Италии итальянские источники

 

Римская газета Il Messaggero заявила, что российские хакеры якобы взломали компьютеры Минобороны Италии. Ссылаясь на данные подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, издание предположило, что взломщики могли получить доступ к государственным и военным секретам Италии, передает РИА Новости.

10 февраля британская Guardian сообщила со ссылкой на неназванные источники о хакерской атаке на МИД Италии в 2016 году, которая якобы могла быть связана с Россией. Итальянское ведомство подтвердило попытку взлома, однако отметило, что все зашифрованные данные остались целы.

Как пишет Il Messaggero, хакерские атаки на МИД и Минобороны страны начались еще в конце 2014 года и исходили от одного и того же источника. Попытки взлома был обнаружены еще в 2015 году, однако продолжились и в 2016-м.

"Анализ вирусов, которые поразили системы обоих ведомств, позволяет говорить, что вредоносные программы были написаны в России и при этом по очень усложненной технологии", — пишет издание, ссылаясь на данные почтовой полиции – подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями. Тот же вирус применялся для хакерских атак на другие ведомства, утверждает издание, при этом не уточняя, на какие именно.

Атака на итальянское Минобороны, отмечает газета, была более разрушительной.

"Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии. На какое-то время он даже вывел компьютеры из строя", — говорится в статье.

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