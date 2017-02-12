Азербайджан отказал Ираку в проведении футбольного матча

АФФА сообщила Футбольной ассоциации Ирака об отказе от проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран, сообщает haqqin.az со ссылкой на иракские СМИ.

Иракцы предлагали провести встречу 18 марта. Первоначально они приглашали сборную Азербайджана в Тегеран, где национальная команда Ирака будет готовиться к отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Австралией, намеченного на 23 марта в столице Ирана. Затем иракская сторона была согласна приехать в Баку и даже, по сообщению иракских сайтов, получила от АФФА предварительное согласие. Однако затем Азербайджан объявил об отказе, сославшись на плотный график в национальном чемпионате: 18-19 марта состоятся матчи 23-го тура азербайджанской премьер-лиги, а с 20 марта стартует подготовка к отборочному матчу ЧМ-2018 с Германией, который состоится в Баку 26-го числа.



Сборная Ирака продолжает поиски спарринг-партнера. Ранее иракцам отказали Иран, Ливан и Таджикистан.



А сборная Азербайджана, как известно, 9 марта проведет в Дохе товарищеский матч со сборной Катара.